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Інформація про мінування будівлі суду у Києві не підтвердилася

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 17:00
Інформація про мінування будівлі суду у Києві не підтвердилася
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

З будівлі суду евакуювали близько 100 осіб

Інформація про мінування будівлі Шевченківського районного суду у Києві на вулиці Дегтярівській не підтвердилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, під час перевірки інформації про мінування з будівлі суду евакуювали близько 100 осіб.

"На місці події працювали працівники всіх профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції. У ході перевірки будівлі та прилеглої території небезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повідомлення про "замінування" суду надійшло сьогодні, 17 грудня, о 12:15. Роботу суду тимчасово було припинено.

Крім того, повідомлялося, що сьогодні у Харкові "мінували" два багатоповерхових будинки

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