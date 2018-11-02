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Информация о минировании станции метро "Майдан Независимости" не подтвердилась

Новости » Общество    02.11.2018 - 20:00
Фото: станция "Майдан Независимости" (ЖК-Украина/Андрей Коваль)
Фото: станция "Майдан Независимости" (ЖК-Украина/Андрей Коваль)

Киевский метрополитен работает в привычном режиме

Сообщение о минировании станции киевского метрополитена "Майдан Независимости" не подтвердилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.

Отмечается, что входы и выходы, а также переходы на пересадку на станцию "Крещатик" открыты для пассажиров.

"Станцию "Майдан Независимости" и пересадку на станцию "Крещатик" открыто. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщает пресс-служба метрополитена в facebook.

Информация о минировании станции метро &quot;Майдан Независимости&quot; не подтвердилась

Напомним, в пятницу, 2 ноября, после 19:00 поступил анонимный телефонный звонок о том, что на станции метро "Майдан Независимости" заложена взрывчатка. Пассажиров эвакуировали из подземки.

Добавим, 30 октября 2018 в Киеве в зв'связи с сообщением о минировании временно закрывали станцию метро "Льва Толстого". Сообщение оказалось ложным. Аналогичный инцидент произошел и на следующий день, 31 октября, на той же станции. Сообщение о взрывчатке не подтвердилось.

А 1 ноября в Киеве эвакуировали пассажиров и работников Южного железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании.

 

В киевском метро сообщили о минировании станции "Майдан Независимости" В киевском метрополитене сообщили о минировании станции "Льва Толстого"
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