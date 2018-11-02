Інформація про мінування станції метро "Майдан Незалежності" не підтвердилась

Фото: станція "Майдан Незалежності" (РК-Україна/Андрій Коваль)

Київський метрополітен працює у звичному режимі

Повідомлення про мінування станції київського метрополітену "Майдан Незалежності" не підтвердилось. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу київського метрополітену.

Зазначається, що входи та виходи, а також переходи на пересадку на станцію "Хрещатик" відчинені для пасажирів.

"Станцію "Майдан Незалежності" та пересадку на станцію "Хрещатик" відчинено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомляє прес-служба метрополітену в facebook.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 листопада, після 19:00 надійшов анонімний телефонний дзвінок про те, що на станції метро "Майдан Незалежності" закладено вибухівку. Пасажирів було евакуйовано з підземки.

Додамо, 30 жовтня 2018 у Києві у зв'язку із повідомленням про мінування тимчасово закривали станцію метро "Льва Толстого". Повідомлення виявилося хибним. Аналогічний інцидент стався і наступного дня, 31 жовтня, на тій же станції. Повідомлення про вибухівку так само не підтвердилось.

А 1 листопада у Києві евакуйовували пасажирів та працівників Південного залізничного вокзалу через повідомлення про замінування.