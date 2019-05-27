Информация о минировании синагоги в Киеве не подтвердилась

Полиция проверила информацию о возможном заминировании Хоральной синагоги Бродского в городе Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы.

В полиции сообщили, что никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

"Специалисты обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено", - сообщили в полиции.

Во время осмотра из помещения религиозного учреждения было эвакуировано 30 человек.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

"Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лица, осуществившего ложное сообщение", - отметили в полиции.

Напомним, 27 мая в 08:01 на электронную почту синагоги поступило сообщение о минировании здания и автомобиля, который находится рядом со зданием.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомире в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра. По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы ГУПН в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.

Кроме того, 23 мая неизвестный сообщил о минировании Черновицкой облгосадминистрации. Из здания эвакуировали сотрудников и посетителей. Информация о минировании не подтвердилась.