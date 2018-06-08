В ходе проверки правоохранители эвакуировали 970 граждан

Информация о минировании 5 бизнес-центров в Харькове не подтвердилась. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Всего эксперты осмотрели более 31 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 970 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в последнее время в Харьковском регионе увеличились случаи ложных сообщений о заминировании. Сообщается, что согласно с судебными решениями, злоумышленнику придется возмещать материальный ущерб предприятиям и расходы ведомствам, задействованным в проверке ложных сообщений.

#поліція_Харківщини #минирование Информация о минировании зданий в Харькове не подтвердилась Всего эксперты осмотрели... Опубликовано Полиция Харьковщины 8 июня 2018 г.

Напомним, сегодня в Харькове четвертый день подряд "минировали" здания 5 бизнес-центров.