В ході перевірки правоохоронці евакуювали 970 громадян

Інформація про мінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Всього експерти оглянули більше 31 000 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 970 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, останнім часом у Харківському регіоні збільшилися випадки неправдивих повідомлень про замінування. Повідомляється, що відповідно до судових рішень, зловмиснику доведеться відшкодовувати матеріальну шкоду підприємствам і витрати відомствам, задіяним у перевірці неправдивих повідомлень.

#поліція_Харківщини #мінування Інформація щодо мінування будівель у Харкові не підтвердилась Всього експерти оглянули... Опубліковано Поліція Харківщини 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові четвертий день поспіль "мінували" будівлі 5 бізнес-центрів.