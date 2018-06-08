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Інтерв'ю

Інформація про мінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 18:56
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В ході перевірки правоохоронці евакуювали 970 громадян

Інформація про мінування 5 бізнес-центрів у Харкові не підтвердилась. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Всього експерти оглянули більше 31 000 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 970 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, останнім часом у Харківському регіоні збільшилися випадки неправдивих повідомлень про замінування. Повідомляється, що відповідно до судових рішень, зловмиснику доведеться відшкодовувати матеріальну шкоду підприємствам і витрати відомствам, задіяним у перевірці неправдивих повідомлень. 

 

#поліція_Харківщини #мінування Інформація щодо мінування будівель у Харкові не підтвердилась Всього експерти оглянули...

Опубліковано Поліція Харківщини 8 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові четвертий день поспіль "мінували" будівлі 5 бізнес-центрів.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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