На данный момент проводится проверка

В Харькове четвертый день подряд "минируют" 5 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 8 июня около 11:05", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители проверяют информацию о заминировании помещений бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

#поліція_Харківщини #минировании Полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров в Харькове Информация... Опубликовано Полиция Харьковщины 8 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове указанные бизнес-центры "минировали" также 5,6 и 7 июня 2018 года. В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было.