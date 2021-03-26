ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Информационная атака на вакцину CoviShield происходит в разных странах мира, - Кулеба

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 11:10
Информационная атака на вакцину CoviShield происходит в разных странах мира, - Кулеба Фото: Врач делает укол (КГГА)
Автор: Андрей Василюк

Целенаправленная информационная атака на вакцину против коронавируса компании CoviShield (AstraZeneca) происходит в разных странах мира, но критика является беспочвенной. Пауза в поставках этой вакцины касается не только Украины, а и других стран мира.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге 26 марта.

"Я могу подтвердить, что критика вакцины CoviShield является безосновательной. Мы анализировали эти волны обвинений. Есть основания полагать, что это целенаправленная информационная атака именно на вакцину CoviShield, которая происходит в разных странах мира", - сказал Кулеба.

При этом министр поблагодарил правительство Индии, что произошла поставка первой партии вакцины в Украину.

"Мы уже должны бы получить следующую партию, но сейчас экспорт вакцины из Индии поставлен на паузу. И это касается не только Украины, а и других стран (Канада, Бразилия)", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca (CoviShield). Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано.

Ранее сообщалось, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины Sinovac Biotech. Вакцину зарегистрировали в Министерстве здравоохранения Украины еще 10 марта.

Отметим, в Украину прибыла первая партия вакцины из Китая в количестве почти 2 миллиона доз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус
NEWS
Вторая вакцина для Украины. Чем препарат Sinovac отличается от AstraZeneca и кому его будут колоть
Вторая вакцина для Украины. Чем препарат Sinovac отличается от AstraZeneca и кому его будут колоть
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда