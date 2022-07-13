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"Информационная атака": ГБР расследует скандал с вероятным уничтожением важных материалов

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Киев, Среда 13 июля 2022 14:50
"Информационная атака": ГБР расследует скандал с вероятным уничтожением важных материалов Фото: ГБР заявило об "информационной атаке" и открыло уголовное дело (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Государственное бюро расследований назвало сообщения о якобы уничтожении материалов важных дел информационной атакой. По данному факту начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

В бюро объяснили, что в начале войны действительно уничтожались носители секретных данных. Однако ликвидация такой информации предусмотрена законом.

"Согласование прокуроров для уничтожения таких документов требуется только в условиях мирного времени, тогда как уничтожение секретной информации в условиях военного положения этого не предусматривает. Еще раз подчеркиваем, эти правомерные действия ГБР никоим образом не влияют на качество и полноту расследования любых уголовных производств", - говорится в сообщении.

ГБР отмечает, что резонансные уголовные дела, среди которых подписание "Харьковских соглашений", разгон Майдана, "угольное дело", расследуются и будут переданы в суд в определенный срок.

В бюро считают, что подобными фейковыми сообщениями в условиях войны враг пытается вывести из строя всю правоохранительную систему.

Что предшествовало этому?

В начале июля в сети начала распространяться информация о том, что ГБР в первые дни войны могло уничтожить некоторые важные материалы производств.

Позднее секретарь СНБО Алексей Данов в комментарии СМИ заявил, что если информация подтвердится, то виновных накажут.

Напомним, что ГБР завершило расследование в делу о захвате государственной власти Виктором Януковичем.

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ГБР Уголовное дело
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