"Інформаційна атака": ДБР розслідує скандал з ймовірним знищенням важливих матеріалів

Державне бюро розслідувань назвало повідомлення про нібито знищення матеріалів важливих справ інформаційною атакою. За даним фактом розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

У бюро пояснили, що на початку війни справді знищувалися носії секретних даних. Проте ліквідація такої інформації передбачена законом.

"Погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає. Ще раз наголошуємо, ці правомірні дії ДБР жодним чином не впливають на якість і повноту розслідування будь-яких кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

ДБР наголошує, що резонансні кримінальні справи, серед яких підписання "Харківських угод", розгін Майдану, "вугільна справа", розслідуються і будуть передані до суду у визначений термін.

У бюро вважають, що подібними фейковими повідомленнями в умовах війни ворог намагається вивести з ладу всю правоохоронну систему.

Що передувало цьому?

На початку липня у мережі почала розповсюджуватися інформація про те, що ДБР в перші дні війни могло знищити деякі важливі матеріали проваджень.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данів у коментарі ЗМІ заявив, що, якщо інформація підтвердиться, то винних покарають.