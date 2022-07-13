ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Інформаційна атака": ДБР розслідує скандал з ймовірним знищенням важливих матеріалів

Новость на русском →
Київ, Середа 13 липня 2022 14:50
"Інформаційна атака": ДБР розслідує скандал з ймовірним знищенням важливих матеріалів Фото: ДБР заявило про "інформаційну атаку" та відкрило кримінальну справу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Державне бюро розслідувань назвало повідомлення про нібито знищення матеріалів важливих справ інформаційною атакою. За даним фактом розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

У бюро пояснили, що на початку війни справді знищувалися носії секретних даних. Проте ліквідація такої інформації передбачена законом.

"Погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає. Ще раз наголошуємо, ці правомірні дії ДБР жодним чином не впливають на якість і повноту розслідування будь-яких кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

ДБР наголошує, що резонансні кримінальні справи, серед яких підписання "Харківських угод", розгін Майдану, "вугільна справа", розслідуються і будуть передані до суду у визначений термін.

У бюро вважають, що подібними фейковими повідомленнями в умовах війни ворог намагається вивести з ладу всю правоохоронну систему.

Що передувало цьому?

На початку липня у мережі почала розповсюджуватися інформація про те, що ДБР в перші дні війни могло знищити деякі важливі матеріали проваджень.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данів у коментарі ЗМІ заявив, що, якщо інформація підтвердиться, то винних покарають.

Нагадаємо, що ДБР завершило розслідування у справі про захоплення державної влади Віктором Януковичем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Кримінальна справа
NEWS
Зеленський розкрив тактику РФ у війні. Так діяли і в Києві
Зеленський розкрив тактику РФ у війні. Так діяли і в Києві
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови