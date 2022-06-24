ГБР завершило следствие по захвату власти Януковичем

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило следствие по делу о захвате государственной власти бывшим президентом Виктором Януковичем в 2010 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР .

Сообщается, что в деле в качестве пособника фигурирует бывший замминистра юстиции. По данным следствия, Янукович с его помощью незаконно вернул в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к расширению президентских полномочий.

В связи с тем, что фигуранты скрываются, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось проходило по специальной (заочной) процедуре. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам дела, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд.