Информации о пострадавших украинцах при взрыве в Бейруте нет, - МИД

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Глава МИД выразил соболезнование семьям погибших

Ужасные новости приходят из Бейрута о жертвах. Пока нет информации, что среди пострадавших в результате взрыва в столице Ливана могли быть граждане Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время взрыва в порту.

"Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления", - написал министр.

Напомним, несколько часов назад в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.

Взрывная волна вызвала масштабные разрушения в городе, ранения получили более 2,5 тысячи человек.

РБК-Украина писало о версиях и причинах взрывов в Бейруте, а также последствиях и колоссальных разрушениях.