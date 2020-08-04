Информации о пострадавших украинцах при взрыве в Бейруте нет, - МИД

Глава МИД выразил соболезнование семьям погибших
Ужасные новости приходят из Бейрута о жертвах. Пока нет информации, что среди пострадавших в результате взрыва в столице Ливана могли быть граждане Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Глава МИД пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время взрыва в порту.
Напомним, несколько часов назад в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.
Взрывная волна вызвала масштабные разрушения в городе, ранения получили более 2,5 тысячи человек.
РБК-Украина писало о версиях и причинах взрывов в Бейруте, а также последствиях и колоссальных разрушениях.