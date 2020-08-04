Інформації про постраждалих українців під час вибуху в Бейруті немає, - МЗС

Фото: МЗС (РБК-Україна)

Глава МЗС співчуває сім'ям загиблих

Жахливі новини приходять з Бейрута про жертви. Поки немає інформації, що серед постраждалих унаслідок вибуху в столиці Лівану могли бути громадяни України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Глава МЗС побажав якнайшвидшого одужання постраждалим під час вибуху в порту.

"Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання", - написав міністр.

Нагадаємо, кілька годин тому в столиці Лівану Бейруті прогриміли два потужні вибухи.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття у зв'язку з трагедією.

Вибухова хвиля викликала масштабні руйнування в місті, поранення отримали понад 2,5 тисячі осіб.

РБК-Україна писало про версії та причини вибухів в Бейруті, а також наслідки та колосальні руйнування.