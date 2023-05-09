Інформаторку генерала ГРУ, який причетний до збиття "Боїнга" MH17, засудили до 12 років

В Україні засудили до 12 років тюрми особисту інформаторку генерала російського ГРУ. Він причетний до збиття "Боїнга" MH17 у 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним "Хмурий", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожа інформаторка, яка мешкала у селищі Благодатне Донецької області, особисто знайома з Дубінським. Після початку повномасштабного вторгнення вона вийшла через анонімний месенджер на "Хмурого" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.
"За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки. Також вона передавала воєнній розвідці РФ інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті", - повідомили в СБУ.
Також жінка займалась пошуком інформації щодо учасників руху опору на тимчасово окупованій території на сході України. Її затримали у червні минулого року в результаті спецоперації у Кременчуку (Полтавська область). Суд визнав її винною за фактом колабораційної діяльності та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.
Дубінський Сергій Миколайович
Російський військовик, полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ. Відомий під псевдонімами "Сергій Петровський", "Похмурий", "Поганий солдат". З 2014 року - учасник російської агресії проти України. Засновник і перший очільник військової розвідки терористичного угрупування "ДНР".
Дубинський вночі та вранці з 16 на 17 липня 2014 року організував перекидання "Бука" з Росії. Окружний суд Гааги визнав його винним у збитті в небі над Донбасом пасажирського літака рейсу MH17 Малазійських авіаліній та засудили до довічного ув'язнення.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окружний суд Гааги 17 листопада минулого року виніс вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній.
Житель Вінницької області передавав важливу інформацію про Сили оборони України представнику ГРУ Росії. Його засудили до 15 років тюрми за державну зраду.
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