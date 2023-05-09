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Информаторку генерала ГРУ, причастного к сбитию "Боинга" MH17, приговорили к 12 годам

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине приговорили к 12 годам тюрьмы личную информаторку генерала российского ГРУ. Он причастен к сбитию "Боинга" MH17 в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Приспешницей агрессора является личная информаторка кадрового сотрудника российской военной разведки генерал-майора Сергея Дубинского, также известного под позывным "Хмурый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеская информаторка, проживавшая в поселке Благодатное Донецкой области, лично знакома с Дубинским. После начала полномасштабного вторжения она вышла через анонимный мессенджер на "Хмурого" и предложила свою помощь в войне против Украины.

"По его указанию злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районах Угледара, Павловки и Великой Новоселки. Также она передавала военной разведке РФ информацию о фортификационных сооружениях и инженерных заграждениях украинских войск на восточном фронте", - сообщили в СБУ.

Также женщина занималась поиском информации об участниках сопротивления на временно оккупированной территории на востоке Украины. Ее задержали в июне прошлого года в результате спецоперации в Кременчуге (Полтавская область). Суд признал ее виновной по факту коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Дубинский Сергей Николаевич

Российский военный, полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Известен под псевдонимами "Сергей Петровский", "Мрачный", "Плохой солдат". С 2014 года - участник российской агрессии против Украины. Основатель и первый глава военной разведки террористической группировки "ДНР".

Дубинский ночью и утром с 16 на 17 июля 2014 года организовал опрокидывание "Бука" из России. Окружной суд Гааги признал его виновным в сбитии в небе над Донбассом пассажирского самолета рейса MH17 Малазийских авиалиний и приговорили к пожизненному заключению.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что окружной суд Гааги 17 ноября прошлого года вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 Малазийских авиалиний.

Житель Винницкой области передавал важную информацию о Силах обороны Украины представителю ГРУ России. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

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