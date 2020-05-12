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СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 12:10
СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти
Фото: изъятые компьютеры (ssu.gov.ua)

По данным СБУ, агитаторов координировали российские кураторы

Служба безопасности Украины разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что группа интернет-агитаторов по указанию российских кураторов распространяла в сети публичные призывы к изменению границ и свержению власти. По данным следствия, двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали сообщества сепаратистского толка в социальных сетях.

"В интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине из-за COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное - агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины", - говорится в сообщении.

По данным фактам были проведены обыски, изъято компьютерное оборудование и мобильные устройства. Следственные действия проходили в рамках уголовного дела по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Напомним, ранее СБУ заявляла, что российские агитаторы активизировали призывы к нарушению карантина в Украине. Всего с начала карантина заблокировали более 2,1 тыс. сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей.

Также сообщалось, что СБУ выявила более 240 агитаторов, распространяющих фейки о коронавирусе.

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныагитаторыинтернет
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