Информатора WikiLeaks освободили из-под стражи

Бывшего аналитика военной разведки, который предоставлял документы для WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из тюрьмы в пригороде Вашингтона, где она провела почти два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Мэннинг была взята под стражу за неуважение к суду, который разбирал дело сайта WikiLeaks, который в 2010 году предал огласке служебные документы Пентагона и Госдепартамента.

31-летняя Мэннинг содержалась под стражей в течение 62 дней, но она может вернуться в тюрьму уже на следующей неделе.

В ближайшее время прокуратура собирается вновь вызвать Мэннинг на слушания. Как заявили представители защиты, она снова откажется давать показания в порядке закрытого разбирательства.

Отметим, Челси Мэннинг была осуждена на 35 лет тюрьмы строгого режима за разглашение через WikiLeaks сотен тысяч секретных документов, относящихся к войнам в Ираке и Афганистане. Она провела в заключении семь лет и была помилована бывшим президентом США Бараком Обамой незадолго до того, как он покинул Белый дом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в марте информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали из-за ее отказа дать показания в суде по делу о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов организации. Она отказалась давать показания из-за неуверенности в конфиденциальности судебного процесса, проводимого жюри присяжных

Кроме того, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого 11 апреля арестовали в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона. В США ему грозит до пяти лет тюремного заключения.