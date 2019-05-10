Інформатора WikiLeaks звільнили з-під варти

Колишнього аналітика військової розвідки, який надавав документи для WikiLeaks Челсі Меннінг звільнили з в'язниці в передмісті Вашингтона, де вона провела майже два місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Меннінг була взята під варту за неповагу до суду, який розбирав справу сайту WikiLeaks, який в 2010 році розголосив службові документи Пентагону і Держдепартаменту.

31-річна Меннінг утримувалася під вартою протягом 62 днів, але вона може повернутися у в'язницю вже наступного тижня.

Найближчим часом прокуратура збирається знову викликати Меннінг на слухання. Як заявили представники захисту, вона знову відмовиться давати показання в порядку закритого розгляду.

Зазначимо, Челсі Меннінг була засуджена на 35 років в'язниці суворого режиму за розголошення через WikiLeaks сотень тисяч секретних документів, що належать до воєн в Іраку і Афганістані. Вона провела в ув'язненні сім років і була помилувана колишнім президентом США Бараком Обамою незадовго до того, як він залишив Білий дім.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в березні інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг заарештували з-за її відмови дати свідчення в суді по справі про причетність до передачі секретних дипломатичних і військових документів організації. Вона відмовилася давати свідчення із-за невпевненості в конфіденційності судового процесу, що проводиться журі присяжних

Крім того, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, якого 11 квітня заарештували в Лондоні, був узятий під варту у відповідності з запитом Вашингтона. У США йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.