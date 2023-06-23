Журналіста з Хмельницької області засудили до п'яти років ув’язнення за держзраду

Журналіста з Хмельницької області засудили до п'яти років ув’язнення з конфіскацією усього майна, крім житла, за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, чоловік належить до числа проросійських експертів і політичних оглядачів, які активно співпрацюють з нині підсанкційними українськими ЗМІ, що належали керівнику забороненої політичної партії ОПЗЖ.

Засуджений працював як позаштатний кореспондент та був автором публікацій у державному російському пропагандистському інформагентстві.

З 2016 року безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля, допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі. Також публічно підтримував окупацію та дії бойовиків на Донбасі. Усі неправдиві матеріали журналіст спочатку погоджував з представниками країни-агресора.

Зазначається, що до вироку суду засуджений перебував під вартою.

Вироки за держзраду в Україні

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

На вироки вони чекали під вартою. Їм інкримінували держзраду, колабораціонізм та участь у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації. Бойовиків засуджено до 15 та 8 років позбавлення волі.

Також раніше в Україні засудили суддю з Криму до 12 років тюрми за державну зраду. Вона у 2014 році суддя у Криму перейшла на бік окупантів та почала "працювати" у фейковій установі.