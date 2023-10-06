Інфляція знижується: у НБУ розповіли, що буде з цінами восени

Споживча інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 8,6% завдяки більшій пропозиції овочів та фруктів нового врожаю. За оцінками НБУ, сповільнення інфляції триватиме й у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2023 року).

Експерти НБУ не наводять цифри оцінки інфляції за вересень, але згідно з оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 7%.

За оцінками НБУ, фундаментальний інфляційний тиск також знижувався. Цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах збереження курсової стійкості та зменшення тиску з боку витрат бізнесу.

Ціни на продовольство

Збільшення виробництва овочів та кавунів завдяки сприятливим погодним умовам та нарощуванню обсягів вирощування в окремих регіонах привели до стрімкого зниження цін на ці культури. Також тривало зниження цін на крупи та борошно на тлі низьких експортних цін та більших, ніж торік, врожаїв. Поглибилося падіння цін на соняшникову олію внаслідок зниження зовнішніх цін та труднощів з експортом, а у вересні - додатково через швидше надходження пропозиції нового урожаю, ніж торік, на тлі сприятливої для збору соняшника погоди.

"Темпи зростання цін на інші види продовольства також знижувалися завдяки подальшому зменшенню тиску з боку витрат бізнесу в умовах поліпшення інфляційних та курсових очікувань", - йдеться в огляді.

Ціни на пальне

У серпні ціни на пальне зрівнялися з торішніми, відображаючи ефекти від повернення повного оподаткування на тлі вичерпання запасів. Однак, за оцінками НБУ, вже у вересні зростання цін на пальне пришвидшилося на тлі зростання світових цін на нафту.

"Зберігався вплив низьких цін на пальне в попередні місяці на транспортні послуги - зростання їх вартості і надалі сповільнювалося", - йдеться в огляді.

Також далі сповільнювалося подорожчання алкогольних напоїв в умовах збереження курсової стійкості та тиску з боку тіньової пропозиції. Стримував адміністративну інфляцію і мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги, додали в НБУ.

Прогноз НБУ

Заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня покращить прогноз з інфляції на 2023 рік.

"По інфляції ми точно будемо переглядати прогноз на цей рік в бік зниження. Інфляція останні місяці знижується стрімкіше, ніж ми це закладали в наш липневий макроекономічний прогноз",- сказав він, зазначивши, що на наступний рік ще розглядаються припущення та сценарії.

НБУ в липні значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ очікував, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.