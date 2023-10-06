Инфляция снижается: в НБУ рассказали, что будет с ценами осенью

Потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась до 8,6%, благодаря большему предложению овощей и фруктов нового урожая. По оценкам НБУ, замедление инфляции будет продолжаться и в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (октябрь 2023 года).

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за сентябрь, но, согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 7%.

По оценкам НБУ, фундаментальное инфляционное давление также снижалось. Этому способствовали улучшение ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости и уменьшения давления со стороны бизнеса.

Цены на продовольствие

Увеличение производства овощей и арбузов благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах привели к стремительному снижению цен на эти культуры. Также продолжалось снижение цен на крупы и муку на фоне низких экспортных цен и больших, чем в прошлом, урожаев. Углубилось падение цен на подсолнечное масло в результате снижения внешних цен и трудностей с экспортом, а в сентябре - дополнительно из-за более быстрого поступления предложения нового урожая, чем в прошлом, на фоне благоприятной для сбора подсолнечника погоды.

"Темпы роста цен на другие виды продовольствия также снижались благодаря дальнейшему уменьшению давления со стороны издержек бизнеса в условиях улучшения инфляционных и курсовых ожиданий", - говорится в обзоре.

Цены на топливо

В августе цены на топливо сравнялись с прошлогодними, отражая эффекты от возврата полного налогообложения на фоне истощения запасов. Однако, по оценкам НБУ, уже в сентябре рост цен на топливо ускорился на фоне роста мировых цен на нефть.

"Сохранялось влияние низких цен на топливо в предыдущие месяцы на транспортные услуги - рост их стоимости и дальше замедлялся", - говорится в обзоре.

Также замедлялось подорожание алкогольных напитков в условиях сохранения курсовой устойчивости и давления со стороны теневого предложения. Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги, добавили в НБУ.

Прогноз НБУ

Замглавы НБУ Сергея Николайчук заявил, что центробанк в конце октября улучшит прогноз по инфляции на 2023 год.

"По инфляции мы точно будем пересматривать прогноз на этот год в сторону снижения. Инфляция в последние месяцы снижается стремительнее, чем мы это закладывали в наш июльский макроэкономический прогноз",- сказал он, отметив, что на следующий год еще рассматриваются предположения и сценарии.

НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидал, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.