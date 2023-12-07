Інфляція уповільнилася до цілі НБУ: що впливає на ціни в Україні

Експерти НБУ не наводять цифри оцінки зростання цін за листопад, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція уповільнилась приблизно до 5%, тобто цільового показника регулятора.

Ціни в листопаді

Як зазначається в огляді, ціни на овочі залишалися нижчими, ніж торік, під впливом гарного врожаю завдяки сприятливим погодним умовам та нарощуванню обсягів виробництва окремими регіонами. Також тривало здешевлення фруктів, передусім за рахунок цитрусових та екзотичних фруктів.

Крім того, дешевшали крупи та борошно через низькі експортні ціни та збільшення виробництва. Зменшення обсягів експорту соняшникової олії, окремих молочних та м’ясних продуктів, насамперед масла та курятини, зумовило сповільнення зростання цін на м’ясні, молочні та олійні продукти.

Темпи зростання цін на інші види продовольства, непродовольчі товари та послуги також знижувалися завдяки подальшому зменшенню тиску з боку витрат бізнесу в умовах поліпшення інфляційних та курсових очікувань, зазначили в НБУ.

Ціни на пальне, алкоголь та ЖКП

Пальне дорожчало вищими темпами на тлі зростання світових цін на нафту в попередні місяці та логістичних труднощів із перетином кордону. "Останнє найбільше позначилося на вартості автомобільного газу, тоді як інші види палива навіть подешевшали наприкінці листопада, відображаючи відповідні тенденції на світовому ринку нафти", - зазначають в НБУ.

Подорожчання алкогольних напоїв вчергове пригальмувало завдяки повільнішому зростанню виробничих витрат на тлі тиску з боку тіньової пропозиції та відносній курсовій стабільності. "Стримував адміністративну інфляцію й мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги", - додали в НБУ.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, річна інфляція в жовтні 2023 року сповільнилася до 5,3%. Це мінімальне значення із грудня 2020 року.

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращено з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).