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Инфляция замедлилась до цели НБУ: что влияет на цены в Украине

Фото: Рост цен в Украине замедлился до 5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2023 года замедлилась до 5,3% благодаря дальнейшему расширению предложения продуктов питания, в частности, овощей и фруктов большего, чем ожидалось, урожая. По оценкам НБУ, инфляция продолжила умеренно снижаться и в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (декабрь 2023 года).

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки роста цен за ноябрь, но согласно обнародованному графику годовая инфляция замедлилась примерно до 5%, то есть целевого показателя регулятора.

Цены в ноябре

Как отмечается в обзоре, цены на овощи были ниже, чем в прошлом году, под влиянием хорошего урожая благодаря хорошим погодным условиям и наращиванию объемов производства отдельными регионами. Также продолжалось удешевление фруктов, прежде всего, за счет цитрусовых и экзотических фруктов.

Кроме того, дешевели крупы и мука из-за низких экспортных цен и увеличения производства. Уменьшение объемов экспорта подсолнечного масла, отдельных молочных и мясных продуктов, прежде всего масла и курятины, обусловило замедление роста цен на мясные, молочные и масличные продукты.

Темпы роста цен на другие виды продовольствия, непродовольственные товары и услуги снижались благодаря дальнейшему уменьшению давления со стороны расходов бизнеса в условиях улучшения инфляционных и курсовых ожиданий, отметили в НБУ.

Цены на горючее, алкоголь и ЖКУ

Топливо дорожало более высокими темпами на фоне роста мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и логистических трудностей с пересечением границы. "Последнее больше всего отразилось на стоимости автомобильного газа, тогда как другие виды топлива даже подешевели в конце ноября, отражая соответствующие тенденции на мировом рынке нефти", - отмечают в НБУ.

Удорожание алкогольных напитков в очередной раз притормозило благодаря более медленному росту производственных затрат на фоне давления со стороны теневого предложения и относительной курсовой стабильности. "Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - добавили в НБУ.

Инфляция в Украине

Напомним, годовая инфляция в октябре 2023 года замедлилась до 5,3%. Это минимальное значение с декабря 2020 года.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (из расчета декабрь к декабрю).

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