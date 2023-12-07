Инфляция замедлилась до цели НБУ: что влияет на цены в Украине

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки роста цен за ноябрь, но согласно обнародованному графику годовая инфляция замедлилась примерно до 5%, то есть целевого показателя регулятора.

Цены в ноябре

Как отмечается в обзоре, цены на овощи были ниже, чем в прошлом году, под влиянием хорошего урожая благодаря хорошим погодным условиям и наращиванию объемов производства отдельными регионами. Также продолжалось удешевление фруктов, прежде всего, за счет цитрусовых и экзотических фруктов.

Кроме того, дешевели крупы и мука из-за низких экспортных цен и увеличения производства. Уменьшение объемов экспорта подсолнечного масла, отдельных молочных и мясных продуктов, прежде всего масла и курятины, обусловило замедление роста цен на мясные, молочные и масличные продукты.

Темпы роста цен на другие виды продовольствия, непродовольственные товары и услуги снижались благодаря дальнейшему уменьшению давления со стороны расходов бизнеса в условиях улучшения инфляционных и курсовых ожиданий, отметили в НБУ.

Цены на горючее, алкоголь и ЖКУ

Топливо дорожало более высокими темпами на фоне роста мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и логистических трудностей с пересечением границы. "Последнее больше всего отразилось на стоимости автомобильного газа, тогда как другие виды топлива даже подешевели в конце ноября, отражая соответствующие тенденции на мировом рынке нефти", - отмечают в НБУ.

Удорожание алкогольных напитков в очередной раз притормозило благодаря более медленному росту производственных затрат на фоне давления со стороны теневого предложения и относительной курсовой стабильности. "Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - добавили в НБУ.

Инфляция в Украине

Напомним, годовая инфляция в октябре 2023 года замедлилась до 5,3%. Это минимальное значение с декабря 2020 года.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%. Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (из расчета декабрь к декабрю).