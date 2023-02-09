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Інфляція в Україні сповільнилася на початку 2023 року: що подорожчало за останній місяць

Фото: інфляція в Україні за січень становила 26,0% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в січні 2023 року порівняно з січнем минулого року зросли на 26,0%, що менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (26,6%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, місячна інфляція прискорилася до 0,8% (у грудні та листопаді - по 0,7%).

Продукти харчування в Україні за січень подорожчали на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі - на 6,4%, фрукти - на 4,4%, яйця - на 2,0%, молоко - на 2,0%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття – знизилися на 5,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,1%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,7%, охорона здоров'я на 1,2%, транспорт подешевшав на 0,1% (у т.ч. пальне подешевшало на 2,0%), ціни на зв'язок зросли на 1,0%, на відпочинок та культуру на 0,4%, на освіту - на 1,1%, ресторани та готелі подорожчали на 1,6%, різні товари та послуги на 1,8%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в 2022 році зросли на 26,6%, що менше за прогнози уряду, НБУ та міжнародних організацій.

Національний банк України (НБУ) прогнозує, щозростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 18,7%.

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Державна служба статистикиІнфляція в Україні