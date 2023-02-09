Инфляция в Украине замедлилась в начале 2023: что подорожало за последний месяц

По данным статистического ведомства, месячная инфляция ускорилась до 0,8% (в декабре и ноябре - по 0,7%).

Продукты питания в Украине за январь подорожали на 1,4%. Больше всего подорожали овощи - на 6,4%, фрукты - на 4,4%, яйца - на 2,0%, молоко - на 2,0%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 5,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение на 1,2%, транспорт подешевел на 0,1% (в т.ч. топливо подешевело на 2,0%), цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру на 0,4%, на образование - на 1,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,6%, разные товары и услуги на 1,8%.