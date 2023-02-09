RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Инфляция в Украине замедлилась в начале 2023: что подорожало за последний месяц

Фото: инфляция в Украине за январь составила 26,0% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в январе 2023 года по сравнению январем прошлого года выросли на 26,0% что меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (26,6%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, месячная инфляция ускорилась до 0,8% (в декабре и ноябре - по 0,7%).

Продукты питания в Украине за январь подорожали на 1,4%. Больше всего подорожали овощи - на 6,4%, фрукты - на 4,4%, яйца - на 2,0%, молоко - на 2,0%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 5,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение на 1,2%, транспорт подешевел на 0,1% (в т.ч. топливо подешевело на 2,0%), цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру на 0,4%, на образование - на 1,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,6%, разные товары и услуги на 1,8%.

Напомним, потребительские цены в Украине в 2022 году выросли на 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 18,7%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистикиИнфляция в Украине