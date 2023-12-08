Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму за три роки: що подорожчало за останній місяць

За даними статистичного відомства, у листопаді ціни зросли на 0,5% з початку року на 4,4%.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування листопаді подорожчали на 0,9%. Найбільше за місяць подорожчали овочі - на 13,2%, які в середньому коштують на 8,2% дешевше ніж рік тому. Яйця подорожчали на 1,1%, але коштують дешевше на 22,3%, ніж у листопаді минулого року.

У той же час цукор подешевшав за місяць на 4,3%, фрукти на 2,1%, олію - на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% переважно через подорожчання палива на 1,8% та проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.

Уповільнення інфляції та прогноз 2023-2024 роки

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Водночас, на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5% до 9,8%.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращився з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).