Инфляция в Украине во время войны могла быть еще больше, - Марченко

Инфляция в 22,2% в Украине не является критической как для страны, которая воюет, даже если сравнивать с ценами в США и Европе.

"Инфляция достаточно высока, если сравнивать с довоенным состоянием. Если сравнивать с другими странами - Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, то наша инфляция в 22,2% не является такой критической. То есть это не инфляция, которая могла быть в стране, которая воюет", - считает чиновник.

По его словам, внешние условия в мире сейчас такие, что Украина все равно имела бы высокую инфляцию, даже если бы не было войны.

"Разрывы цепочек поставки, высокие цены на топливо - это все факторы, которые сформировались извне. И мы, как и другие страны, вынуждены это нормально воспринимать", - пояснил Марченко.

Вместе с тем, как считает министр, инфляционные риски, в том числе из-за эмиссии гривны, не должны быть первоочередными, если речь идет о поддержке армии. В любом случае Минфин не может остановить выплаты военным, а потому рассчитывает на поддержку НБУ.

"Надо определиться, мы хотим выиграть в этой войне - да, могут быть определенные проблемы с экономикой из-за этого, но они уже есть - или мы хотим жить в воображаемом мире, когда у нас все хорошо и единственная проблема, которая нас может интересовать, - это инфляция", - подчеркнул он.