Инфляция в Украине ускорилась: что подорожало за последний месяц больше всего

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к августу 2021 года) инфляция ускорилась до 23,8% по сравнению с 22,2% месяцем ранее.

Продукты питания в Украине за август подорожали на 0,6%. Больше всего подорожали яйца - на 15,4%. Овощи за месяц подешевели на 13,9%, однако они стоят более чем в два раза дороже, чем год назад.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 2,0%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 5,0%, здравоохранение - на 2,9%, транспорт подешевел на 0,8%, цены на связь выросли на 2,2%, на отдых и культуру на 2,9%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы - на 1,2%, разные товары и услуги - 1,3%.

Таким образом, инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.