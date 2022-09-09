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Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць найбільше

Фото: інфляція в Україні прискорюється (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в серпні 2022 року порівняно з липнем зросли на 1,1%. З початку 2021 року зростання цін склало 19,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до серпня 2021 року) інфляція прискорилася до 23,8% в порівнянні з 22,2% місяцем раніше.

Продукти харчування в Україні за серпень подорожчали на 0,6%. Найбільше подорожчали яйця - на 15,4%. Овочі за місяць подешевшали на 13,9%, проте вони коштують більш ніж у два рази дорожче, ніж рік тому.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, на одяг і взуття - знизилися на 2,0%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,8%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 5,0%, Охорона здоров'я - на 2,9%, транспорт подешевшав на 0,8%, ціни на зв'язок зросли на 2,2%, на відпочинок і культуру на 2,9%, освіта подорожчала на 0,2%, ресторани і готелі - на 1,2%, різні товари і послуги - 1,3%.

Таким чином, інфляція знаходиться на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.

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Державна служба статистики