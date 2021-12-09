НБУ снова повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 8,5% до 9,0% с 10 декабря 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте и вызванный скачком инфляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил Николайчук, это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. В сентябре ставка выросла до 8,5%.
Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.
Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.
Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в октябре 2021 года выросли на 10,9% в годовом измерении, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).
Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.