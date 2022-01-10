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Інфляція в Україні прискорилася до максимуму за 4 роки. Що подорожчало найбільше

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 15:30
Інфляція в Україні прискорилася до максимуму за 4 роки. Що подорожчало найбільше Фото: зростання цін в Україні за 2021 рік склало 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в грудні 2021 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,6%. За 2021 рік зростання цін склало 10,0%, що є максимальним показником з 2017 року (13,7%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Інфляція в Україні прискорилася до максимуму за 4 роки. Що подорожчало найбільше

Продукти харчування в Україні за грудень 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем 2020 року подорожчали на 13,3%. Найбільше подорожчала соняшникова олія - на 38,8% і цукор - на 28,3%. Водночас фрукти подешевшали на 10,2%.

Інфляція в Україні прискорилася до максимуму за 4 роки. Що подорожчало найбільше

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за рік на 9,4%, на одяг і взуття - впали на 3,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 9,8%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 4,2%, Охорона здоров'я - на 6,1%, транспорт подорожчав на 11,1%, ціни на зв'язок зросли на 7,4%, на відпочинок і культуру на 5,0%, освіта подорожчала на 17,0%, ресторани і готелі подорожчали на 9,0%.

Інфляція в Україні прискорилася до максимуму за 4 роки. Що подорожчало найбільше

Водночас, за даними статистичного відомства, в грудні в річному вимірі інфляція сповільнилася в порівнянні з минулим місяцем (10,3%).

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік був закладений рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що у 2022 році інфляція повернеться до мети Центробанку (5,0%). З метою боротьби з інфляцією НБУ підвищив облікову ставку у грудні до 9,0% річних.

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Інфляція в Україні
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