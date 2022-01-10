Інфляція в Україні прискорилася до максимуму за 4 роки. Що подорожчало найбільше

Споживчі ціни в Україні в грудні 2021 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,6%. За 2021 рік зростання цін склало 10,0%, що є максимальним показником з 2017 року (13,7%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Продукти харчування в Україні за грудень 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем 2020 року подорожчали на 13,3%. Найбільше подорожчала соняшникова олія - на 38,8% і цукор - на 28,3%. Водночас фрукти подешевшали на 10,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за рік на 9,4%, на одяг і взуття - впали на 3,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 9,8%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 4,2%, Охорона здоров'я - на 6,1%, транспорт подорожчав на 11,1%, ціни на зв'язок зросли на 7,4%, на відпочинок і культуру на 5,0%, освіта подорожчала на 17,0%, ресторани і готелі подорожчали на 9,0%.

Водночас, за даними статистичного відомства, в грудні в річному вимірі інфляція сповільнилася в порівнянні з минулим місяцем (10,3%).