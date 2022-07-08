UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Инфляция в Украине ускорилась: что больше всего подорожало за последний месяц

Фото: Цены в Украине в июне 2022 года выросли на 21,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в июне 2022 года по сравнению с маем выросли на 3,1%. С начала года цены выросли на 17,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к июню прошлого года) инфляция ускорилась до 21,5% (с 18,0% в мае).

Продукты питания в Украине за июнь 2022 года подорожали на 3,2%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 2,4%, на одежду и обувь снизились на 1,4%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 2,5%, в здравоохранение цены снизились на 0,5%, транспорт подорожал на 11,2%, цены на связь выросли на 0,9%, на отдых и культуру на 1,3%, образование - на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,3%, цены на разные товары и услуги выросли на 1,7%.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10,0%, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5,0%).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензинИнфляция в Украине