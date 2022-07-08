Інфляція в Україні прискорилася: що найбільше подорожчало за останній місяць

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до червня минулого року) інфляція прискорилася до 21,5% (з 18,0% у травні).

Продукти харчування в Україні за червень 2022 року подорожчали на 3,2%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за місяць на 2,4%, на одяг і взуття знизилися на 1,4%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2,5%, в охорону здоров'я ціни знизилися на 0,5%, транспорт подорожчав на 11,2%, ціни на зв'язок зросли на 0,9%, на відпочинок і культуру на 1,3%, освіту - на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 1,3%, ціни на різні товари і послуги зросли на 1,7%.