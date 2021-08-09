Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне).



Продукты питания в Украине за июль подешевели на 0,1%. Больше всего подорожал сахар - на 6,7%. В то же время овощи подешевели на 8,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - упали на 5,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение подорожало на 0,1%, транспорт подорожал на 1,1%, цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру на 0,7%, образование - без изменений, рестораны и гостиницы подорожали на 1,2%.