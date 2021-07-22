Рост цен ускорится: НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%. В апреле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое глава НБУ Кирилл Шевченко сделал на брифинге, который транслировался на Youtube .

Как отметил Шевченко, после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

"Ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности повышение учетной ставки и сворачивания антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления", - сообщил Шевченко.

В результате во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне, добавил он.