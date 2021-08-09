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Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле

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Понедельник 09 августа 2021 15:30
Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле Фото: рост цен ускорился до 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. С начала 2021 года рост цен составил 6,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне).

Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле
Продукты питания в Украине за июль подешевели на 0,1%. Больше всего подорожал сахар - на 6,7%. В то же время овощи подешевели на 8,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - упали на 5,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение подорожало на 0,1%, транспорт подорожал на 1,1%, цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру на 0,7%, образование - без изменений, рестораны и гостиницы подорожали на 1,2%.

Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.

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Государственная служба статистики инфляция
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