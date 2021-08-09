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Інфляція в Україні перевищила 10%: що подорожчало в липні

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Понеділок 09 серпня 2021 15:30
Інфляція в Україні перевищила 10%: що подорожчало в липні Фото: зростання цін прискорилося до 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в липні 2021 року порівняно з червнем зросли на 0,1%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до липня 2020 року) інфляція прискорилася до 10,2% (з 9,5% у червні).

Інфляція в Україні перевищила 10%: що подорожчало в липні
Продукти харчування в Україні за липень подешевшали на 0,1%. Найбільше подорожчав цукор - на 6,7%. Водночас овочі подешевшали на 8,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття - впали на 5,2%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.

Інфляція в Україні перевищила 10%: що подорожчало в липні

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,4%, Охорона здоров'я подорожчала на 0,1%, транспорт подорожчав на 1,1%, ціни на зв'язок зросли на 0,1%, на відпочинок і культуру на 0,7%, Освіта - без змін, ресторани і готелі подорожчали на 1,2%.

Інфляція в Україні перевищила 10%: що подорожчало в липні

Нагадаємо, у липні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 9,6%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у липні погіршив прогноз щодо інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.

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Державна служба статистики інфляція
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