Інфляція в Україні перевищила 10%: що подорожчало в липні

Споживчі ціни в Україні в липні 2021 року порівняно з червнем зросли на 0,1%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до липня 2020 року) інфляція прискорилася до 10,2% (з 9,5% у червні).



Продукти харчування в Україні за липень подешевшали на 0,1%. Найбільше подорожчав цукор - на 6,7%. Водночас овочі подешевшали на 8,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття - впали на 5,2%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,4%, Охорона здоров'я подорожчала на 0,1%, транспорт подорожчав на 1,1%, ціни на зв'язок зросли на 0,1%, на відпочинок і культуру на 0,7%, Освіта - без змін, ресторани і готелі подорожчали на 1,2%.