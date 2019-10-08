Инфляция в Украине будет замедляться, - консенсус-прогноз

Потребительские цены вырастут в Украине в 2019 году на 7,2%, а в 2020 году - на 6,3%. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, прогноз инфляции на 2019 год улучшен по сравнению с оценкой в апреле 2019 года (7,6%), а на 2020 год ухудшен (ранее прогнозировалось 6,0%).

Консенсус-прогноз - это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

При этом медианное значение консенсус-прогноза не является прогнозом Минэкономики и не является правительственным прогнозом.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Согласно меморандуму, НБУ будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п. п. Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до цели 5% посредством проведения взвешенной экономической политики.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года - в 2020 и 2021 годах.