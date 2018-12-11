Інфляція в Україні у 2018 році перевищить 10%, - консенсус-прогноз

Фото: продуктовий ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні знову очікується двозначна інфляція

Інфляція в Україні за підсумками 2018 року досягне 10,1% після чого знизиться до 8% у 2019 році, 6,9% у 2020 році і 6% у 2021 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений консенсус-прогноз урядовців і експертів, який опублікувало Мінекономрозвитку.

У порівнянні з вереснем прогноз щодо інфляції погіршено. Так, три місяці тому експерти прогнозували зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на рівні 9,5% у 2018 році, 7,4% - у 2019 році, 6% - у 2020 році і 5% - у 2021 році.

У той же час прогноз зростання економіки України збережений на рівні вересня. На думку експертів, валовий внутрішній продукт України (ВВП) зросте на 3,1% за підсумками 2018 року, на 3% у 2019 році, на 3,1% у 2020 році і на 3,9% у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в листопаді 2018 року порівняно з жовтнем зросли на 1,4%. З початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 8,9%. У річному вимірі (до листопада 2017 року) інфляція прискорилася до 10,0%.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час НБУ підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).