Інфляція сягнула 10%: Держстат назвав товари, що різко подорожчали у вересні

У вересні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% порівняно з попереднім місяцем. У річному вимірі інфляція становила 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Найбільше у вересні подорожчали послуги освіти, одяг і взуття, а також продукти харчування. Водночас окремі категорії товарів, зокрема фрукти та овочі, стали дешевшими.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні зросли на 1,9%. Найбільше подорожчали яйця - одразу на 43,6%. Також зросли ціни на:
Водночас у вересні подешевшали фрукти - на 5,7%, та овочі - на 2,3%.
Однією з категорій із найбільшим зростанням цін стали одяг і взуття. У вересні вони подорожчали на 8,5%.
Зокрема, ціни на одяг зросли на 9,4%, а на взуття - на 7,6%.
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Вода, електроенергія, газ та інші види палива у вересні подорожчали на 0,8%. Найбільше зросли тарифи на водопостачання - на 5,6%, та каналізацію - на 5,5%.
Водночас ціни на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення у вересні не змінилися.
У категорії "Транспорт" ціни за місяць зросли на 2,7%.
Зокрема, паливо та мастила подорожчали на 5,2%, а послуги автомобільного пасажирського транспорту - на 2,5%.
Водночас проїзд залізничним пасажирським транспортом у вересні подешевшав на 0,3%.
Найбільше серед основних категорій товарів та послуг у вересні зросли ціни на освіту - на 17,4%.
Зокрема, послуги вищої освіти подорожчали на 23,3%, а середньої - на 14,3%. Ціни на дошкільну та початкову освіту зросли на 2,7%.
У категорії "Охорона здоров'я" ціни зросли на 1,7%.
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали на 2,5%, а амбулаторні послуги - на 1%.
Зазначимо, офіційна статистика розраховується на основі щомісячного спостереження за цінами та тарифами на споживчому ринку.
Раніше РБК-Україна розповідало, як курс долара впливає на ціни в Україні. Найбільше від валютних коливань залежать імпортні товари, зокрема кава, какао, банани, тропічні фрукти, частина морепродуктів і спеції. Водночас ціни на яловичину та свинину значно більше залежать від внутрішньої пропозиції, попиту та собівартості виробництва.
Також ми писали, що восени ціни на яйця в Україні почали помітно зростати. До кінця року експерти очікують подальшого, але поступового подорожчання яєць.