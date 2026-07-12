UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Інфляція сповільнилася, але ціни знову підуть вгору: що подорожчає найближчим часом

13:25 12.07.2026 Нд
2 хв
Що відбувається з цінами в Україні зараз
aimg Ірина Гамерська
Фото: що відбувається з цінами в Україні (Getty Images)

У червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2%, а ціни в місячному вимірі навіть дещо знизилися. Попри таку динаміку, Національний банк попереджає: уже найближчими місяцями ціновий тиск знову почне зростати.

Які продукти стали доступнішими зараз і що саме подорожчає в Україні найближчим часом - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Сповільнення інфляції: У червні показник знизився до 7,2% у річному вимірі.
  • Базова інфляція: Прискорилася до 8,1% через підвищення витрат на персонал та енергоресурси.
  • Продукти: Сирі продукти харчування дешевшали завдяки збільшенню пропозиції, тоді як оброблені залишаються в ціні.
  • Подальші ризики: Очікується зростання цін через підвищення тарифів на воду, вартість проїзду та збільшення зарплат.

Інфляція в Україні в червні сповільнилася до 7,2%: що відбувається з цінами

Як повідомляє НБУ, у червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному - ціни знизилися на 0,1%. Показники загальної інфляції відповідають квітневому прогнозу НБУ, проте базова інфляція прискорилася до 8,1% через зростання витрат бізнесу на зарплати, електроенергію та пальне.

Основні цінові зміни:

  • Сирі продукти: Ціни знизилися на 0,2% (р/р). Подешевшали свинина, курятина, яйця, овочі з літніх теплиць та фрукти.
  • Послуги: Дорожчали транспортні послуги, техобслуговування авто, курси водіння та сфера краси - інфляція послуг прискорилася до 13,7%.
  • Оброблені продукти: Темпи зростання залишилися на рівні 10,4%. Найбільше дорожчали соняшникова олія та заморожені напівфабрикати.
  • Адміністративні ціни: Прискорилися до 10,7% через підвищення тарифів на водопостачання в окремих містах та зростання цін на алкоголь і тютюн.
  • Пальне: Інфляція сповільнилася до 33,4% завдяки зниженню цін на дизель та автогаз у червні.

Прогноз на майбутнє

Нацбанк попереджає, що в найближчі місяці ціновий тиск зростатиме. Основними причинами стануть витрати на оплату праці, перегляд тарифів на воду та проїзд у громадському транспорті.

Оновлений макроекономічний прогноз НБУ оприлюднить 30 липня, а детальний Інфляційний звіт буде опубліковано 6 серпня 2026 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни в УкраїніНаціональний банк УкраїниІнфляція в Україні