Інфляція сповільнилася, але ціни знову підуть вгору: що подорожчає найближчим часом

У червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2%, а ціни в місячному вимірі навіть дещо знизилися. Попри таку динаміку, Національний банк попереджає: уже найближчими місяцями ціновий тиск знову почне зростати.
Які продукти стали доступнішими зараз і що саме подорожчає в Україні найближчим часом - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Як повідомляє НБУ, у червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному - ціни знизилися на 0,1%. Показники загальної інфляції відповідають квітневому прогнозу НБУ, проте базова інфляція прискорилася до 8,1% через зростання витрат бізнесу на зарплати, електроенергію та пальне.
Основні цінові зміни:
Нацбанк попереджає, що в найближчі місяці ціновий тиск зростатиме. Основними причинами стануть витрати на оплату праці, перегляд тарифів на воду та проїзд у громадському транспорті.
Оновлений макроекономічний прогноз НБУ оприлюднить 30 липня, а детальний Інфляційний звіт буде опубліковано 6 серпня 2026 року.