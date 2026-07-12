Інфляція сповільнилася, але ціни знову підуть вгору: що подорожчає найближчим часом

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Сповільнення інфляції: У червні показник знизився до 7,2% у річному вимірі.

У червні показник знизився до 7,2% у річному вимірі. Базова інфляція: Прискорилася до 8,1% через підвищення витрат на персонал та енергоресурси.

Прискорилася до 8,1% через підвищення витрат на персонал та енергоресурси. Продукти: Сирі продукти харчування дешевшали завдяки збільшенню пропозиції, тоді як оброблені залишаються в ціні.

Сирі продукти харчування дешевшали завдяки збільшенню пропозиції, тоді як оброблені залишаються в ціні. Подальші ризики: Очікується зростання цін через підвищення тарифів на воду, вартість проїзду та збільшення зарплат.

Інфляція в Україні в червні сповільнилася до 7,2%: що відбувається з цінами

Як повідомляє НБУ, у червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному - ціни знизилися на 0,1%. Показники загальної інфляції відповідають квітневому прогнозу НБУ, проте базова інфляція прискорилася до 8,1% через зростання витрат бізнесу на зарплати, електроенергію та пальне.

Основні цінові зміни:

Сирі продукти: Ціни знизилися на 0,2% (р/р). Подешевшали свинина, курятина, яйця, овочі з літніх теплиць та фрукти.

Ціни знизилися на 0,2% (р/р). Подешевшали свинина, курятина, яйця, овочі з літніх теплиць та фрукти. Послуги: Дорожчали транспортні послуги, техобслуговування авто, курси водіння та сфера краси - інфляція послуг прискорилася до 13,7%.

Дорожчали транспортні послуги, техобслуговування авто, курси водіння та сфера краси - інфляція послуг прискорилася до 13,7%. Оброблені продукти: Темпи зростання залишилися на рівні 10,4%. Найбільше дорожчали соняшникова олія та заморожені напівфабрикати.

Темпи зростання залишилися на рівні 10,4%. Найбільше дорожчали соняшникова олія та заморожені напівфабрикати. Адміністративні ціни: Прискорилися до 10,7% через підвищення тарифів на водопостачання в окремих містах та зростання цін на алкоголь і тютюн.

Прискорилися до 10,7% через підвищення тарифів на водопостачання в окремих містах та зростання цін на алкоголь і тютюн. Пальне: Інфляція сповільнилася до 33,4% завдяки зниженню цін на дизель та автогаз у червні.

Прогноз на майбутнє

Нацбанк попереджає, що в найближчі місяці ціновий тиск зростатиме. Основними причинами стануть витрати на оплату праці, перегляд тарифів на воду та проїзд у громадському транспорті.

Оновлений макроекономічний прогноз НБУ оприлюднить 30 липня, а детальний Інфляційний звіт буде опубліковано 6 серпня 2026 року.