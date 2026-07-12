Инфляция замедлилась, но цены снова пойдут вверх: что подорожает в ближайшее время

В июне 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 7,2%, а цены в месячном исчислении даже несколько снизились. Несмотря на такую динамику, Национальный банк предупреждает: в ближайшие месяцы ценовое давление снова начнет расти.
Какие продукты стали доступнее сейчас и что именно подорожает в Украине в ближайшее время - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Как сообщает НБУ, в июне 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 7,2% в годовом измерении, а в месячном - цены снизились на 0,1%. Показатели общей инфляции соответствуют апрельскому прогнозу НБУ, однако базовая инфляция ускорилась до 8,1% из-за роста расходов бизнеса на зарплаты, электроэнергию и топливо.
Основные ценовые изменения:
Нацбанк предупреждает, что в ближайшие месяцы ценовое давление будет расти. Основными причинами станут расходы по оплате труда, пересмотр тарифов на воду и проезд в общественном транспорте.
Обновленный макроэкономический прогноз НБУ обнародует 30 июля, а подробный Инфляционный отчет будет опубликован 6 августа 2026 года.