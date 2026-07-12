Инфляция замедлилась, но цены снова пойдут вверх: что подорожает в ближайшее время

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Замедление инфляции: В июне показатель снизился до 7,2% в годовом исчислении.

В июне показатель снизился до 7,2% в годовом исчислении. Базовая инфляция: Ускорилась до 8,1% из-за повышения расходов на персонал и энергоресурсы.

Ускорилась до 8,1% из-за повышения расходов на персонал и энергоресурсы. Продукты: Сырые продукты питания дешевели благодаря увеличению предложения, в то время как обработанные остаются в цене.

Сырые продукты питания дешевели благодаря увеличению предложения, в то время как обработанные остаются в цене. Дальнейшие риски: Ожидается рост цен из-за повышения тарифов на воду, стоимости проезда и увеличения зарплат.

Инфляция в Украине в июне замедлилась до 7,2%: что происходит с ценами

Как сообщает НБУ, в июне 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 7,2% в годовом измерении, а в месячном - цены снизились на 0,1%. Показатели общей инфляции соответствуют апрельскому прогнозу НБУ, однако базовая инфляция ускорилась до 8,1% из-за роста расходов бизнеса на зарплаты, электроэнергию и топливо.

Основные ценовые изменения:

Сырые продукты: Цены снизились на 0,2%. Подешевели свинина, курятина, яйца, овощи из летних теплиц и фрукты.

Цены снизились на 0,2%. Подешевели свинина, курятина, яйца, овощи из летних теплиц и фрукты. Услуги: Подорожали транспортные услуги, техобслуживание авто, курсы вождения и сфера красоты - инфляция услуг ускорилась до 13,7%.

Подорожали транспортные услуги, техобслуживание авто, курсы вождения и сфера красоты - инфляция услуг ускорилась до 13,7%. Обработанные продукты: Темпы роста остались на уровне 10,4%. Больше всего дорожали подсолнечное масло и замороженные полуфабрикаты.

Темпы роста остались на уровне 10,4%. Больше всего дорожали подсолнечное масло и замороженные полуфабрикаты. Административные цены: Ускорились до 10,7% из-за повышения тарифов на водоснабжение в отдельных городах и роста цен на алкоголь и табак.

Ускорились до 10,7% из-за повышения тарифов на водоснабжение в отдельных городах и роста цен на алкоголь и табак. Топливо: Инфляция замедлилась до 33,4% из-за снижения цен на дизель и автогаз в июне.

Прогноз на будущее

Нацбанк предупреждает, что в ближайшие месяцы ценовое давление будет расти. Основными причинами станут расходы по оплате труда, пересмотр тарифов на воду и проезд в общественном транспорте.

Обновленный макроэкономический прогноз НБУ обнародует 30 июля, а подробный Инфляционный отчет будет опубликован 6 августа 2026 года.