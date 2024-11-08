Інфляція прискорилася: на що в Україні зросли ціни

За даними статистичного відомства, з початку року ціни зросли на 8,4%.

Річна інфляція прискорилася до 9,7%, порівняно з 8,6% у вересні.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за жовтень подорожчали на 3,2%. Найбільше подорожчали яйця – на 18,1% та овочі – на 18,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,8%, на одяг та взуття – на 1,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,1%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 0,6%, охорона здоров'я подорожчала на 1,0%, транспорт – на 0,5%, ціни на зв'язок зросли на 0,5%, на відпочинок та культуру зросли на 0,6% %, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани та готелі подорожчали на 1,0%, різні товари та послуги на 1,1%.