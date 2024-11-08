Инфляция ускорилась: на что в Украине выросли цены

Потребительские цены в Украине в октябре 2024 года выросли на 1,8%. Это выше, чем рост цен в сентябре (1,7%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 8,4%.
Годовая инфляция ускорилась до 9,7% по сравнению с 8,6% в сентябре.
По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за октябрь подорожали на 3,2 %. Больше всего подорожали яйца - на 18,1 % и овощи - на 18,2%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,8%, на одежду и обувь - на 1,2%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.
Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 0,6%, здравоохранение подорожало на 1,0%, транспорт - на 0,5%, цены на связь выросли на 0,5%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%, разные товары и услуги на 1,1%.
Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,5% до 9,7%.
По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы ценовое давление в Украине будет сохраняться из-за влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона.
Пик роста цен ожидается в I квартале 2025 года - 11,4%.
В то же время, весной 2025 года инфляция начнет снижаться. Замедлению темпов роста цен в следующем году будет способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев.
Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году.