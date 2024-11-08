RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Инфляция ускорилась: на что в Украине выросли цены

Фото: инфляция в октябре 2024 года выросла до 1,8% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в октябре 2024 года выросли на 1,8%. Это выше, чем рост цен в сентябре (1,7%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 8,4%.

Годовая инфляция ускорилась до 9,7% по сравнению с 8,6% в сентябре.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за октябрь подорожали на 3,2 %. Больше всего подорожали яйца - на 18,1 % и овощи - на 18,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,8%, на одежду и обувь - на 1,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 0,6%, здравоохранение подорожало на 1,0%, транспорт - на 0,5%, цены на связь выросли на 0,5%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%, разные товары и услуги на 1,1%.

Прогноз по инфляции

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,5% до 9,7%.

По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы ценовое давление в Украине будет сохраняться из-за влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона.

Пик роста цен ожидается в I квартале 2025 года - 11,4%.

В то же время, весной 2025 года инфляция начнет снижаться. Замедлению темпов роста цен в следующем году будет способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев.

Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистикиИнфляция в Украине