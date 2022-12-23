ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Інфляція в Японії досягла 40-річного максимуму

Новость на русском →
Токіо, П'ятниця 23 грудня 2022 20:58
Інфляція в Японії досягла 40-річного максимуму Фото: інфляція в Японії досягла 40-річного рекорду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Місячна інфляція у Японії досягла максимуму з 1981 року. Базові споживчі ціни у листопаді зросли на 3,7% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Згідно зі статистикою, ціни в Японії зростали в листопаді найшвидшими темпами з 1981 року, що частково викликано зростанням цін на енергоносії.

"Хоча інфляція споживчих цін у Японії на рівні трьох-чотирьох відсотків є низькою за міжнародними стандартами, вона досить висока, щоб почуватися некомфортно через стагнацію зростання заробітної плати", - заявила Сара Тан, економіст Moody's Analytics.

Коя Міямае, старший економіст SMBC Nikko Securities сказав, що ціни, ймовірно, продовжать зростати в короткостроковій перспективі.

"Базовий індекс споживчих цін зріс у листопаді через зростання цін на продукти харчування та газ. Ймовірно, індекс зростатиме далі, наблизившись або потенційно перевищивши чотири відсотки у грудні", - заявив він.

Більшість аналітиків очікують, що зростання цін у Японії досягне піку приблизно на початку 2023 року.

Раніше ми писали, що Японія розпочала підготовку саміту країн "Великої сімки", який має відбутися у Хіросімі у травні 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація