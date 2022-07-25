Инфляция и курс доллара толкают цены на квартиры в Киеве. Как изменилась стоимость

Рост валютного курса и снижение цен

Рынок продажи недвижимости в Киеве постепенно восстанавливается. Появляется спрос со стороны покупателей, при этом на формирование цен влияет ряд факторов. Основные – инфляция и рост курса доллара в обменниках, который с начала войны вырос более чем на 30% – с 28 грн до 36,8 грн. Вместе с тем, с начала года цены на вторичном рынке выросли почти на 8%.

Поскольку первичный рынок в настоящее время более уязвим к ситуации и менее гибок, большинство покупателей направляют внимание на вторичные предложения.

На ценообразование вторичного жилья сейчас влияют два разнонаправленных тренда.

Первый – статистическое завышение цен из-за того, что дешевые квартиры снимаются с публикации. Это повышает среднюю цену в объявлениях.

Второй – постепенное снижение цен, связанное с восстановлением активности на рынке. Со стороны продавцов появляется понимание о цене, по которой квартиру можно продать в условиях военного времени.

Если говорить о силе упомянутых трендов, то в июне медианные цены объявлений в долларах были выше январских показателей, но чувствительно снизились по сравнению с маем 2022 года. Таким образом рынок еще не отыграл искусственное завышение цен. С учетом роста курса доллара и продолжающегося восстановления спроса, можно ожидать дальнейшего снижения цен на квартиры в ближайшие месяцы.

За сколько реально приобрести квартиру

Так, в июне 2022 года медианная цена (в долларовом эквиваленте) на столичном рынке недвижимости уменьшилась почти на 3%, по сравнению с маем, до 1503 долл/кв.м.

1-комнатные квартиры подешевели на 5,6% – до 1712 долл/кв.м.

2-комнатные квартиры упали в цене на 1,7% – до 1500 долл/кв.м.

Цена 3-х комнатных квартир осталась почти неизменной – 1300 долл/кв.м.

Спрос также увеличился. Анализируя данные, мы видим, что самым высоким спросом пользовались:

квартиры в ценовом диапазоне до 30 тысяч долларов – 37%;

жилье в диапазоне от 30 тысяч до 50 тысяч долларов – 28%;

жилье от 50 тысяч до 70 тысяч долларов – 24%;

квартирами, дороже 70 тысяч долларов интересовались всего 11% потенциальных покупателей.

Какие квартиры хотят покупать

Спрос на 2-комнатные квартиры в июне 2022 г. был самым высоким по сравнению с другими категориями жилья и составил 46%. 1-комнатными квартирами интересовались 37% пользователей портала. 3-комнатными квартирами – 16,5% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.

Наибольший спрос был сосредоточен в категории от 35 кв.м до 50 кв.м. Доля таких запросов составляет по 41% от общего количества. Квартирами до 35 кв.м интересуются 37% соискателей. Процент запросов на квартиры площадью от 50 кв.м до 80 кв.м составил 18%. Источник: address.ua

Что касается географии цен – в более активных районах (сейчас это Печерский, Днепровский и Соломенский) цены заметно снизились – на 8-13%. Относительно стабильными или с незначительным снижением по сравнению с предыдущим месяцем были Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский и Шевченковский районы. А вот в Деснянском районе, который и до войны не имел высокого спроса, цены продолжили рост.

Вторичка – "спасательный круг" для покупателей

"Активность на вторичном рынке жилой недвижимости Киева начинает понемногу восстанавливаться. Несмотря на войну, потребность людей в квартирах остается высокой, а рынок "вторички" позволяет надеяться на существенный дисконт для реального покупателя.

Дополнительным стимулом для вторичного рынка в ближайшие месяцы станет неопределенность первичного рынка недвижимости – любые заявления девелоперов о возобновлении работ и продажи воспринимаются с высокой степенью недоверия. Это, скорее всего, привлечет значительную долю покупателей на вторичный рынок", – рассуждает Роман Герасимчук, директор City Development Solutions. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Эксперт отмечает, что наибольший спрос в июне 2022 года небольшие двухкомнатные квартиры в нижнем ценовом сегменте – очевидный выбор для внутренне перемещенных лиц, которым необходимо в условиях ограниченного бюджета разместить семью с детьми или родителями пожилого возраста.