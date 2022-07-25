Інфляція та курс долара штовхають ціни на квартири у Києві. Як змінилась вартість

Ринок житлової нерухомості не може довго стояти на паузі. Особливо у столиці, де поступово відновлюються бізнес-процеси та буденне життя. У результаті – повертається цікавість до придбання квартир.
Які квартири користуються найбільшим попитом у столиці та що відбувається з цінами розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику порталу address.ua.
Ринок продажу нерухомості в Києві поступово відновлюється. З’являється попит з боку покупців, при цьому на формування цін впливає ряд факторів. Основні – інфляція та зростання курсу долара в обмінниках, який з початку війни зріс більш ніж на 30% – з 28 грн до 36,8 грн. Разом з тим, з початку року ціни на вторинному ринку виросли майже на 8%.
Оскільки первинний ринок наразі більш вразливий до ситуації та менш гнучкий, більшість покупців спрямовують увагу на вторинні пропозиції.
На ціноутворення вторинного житла зараз впливають два різноспрямовані тренди.
Якщо говорити про силу згаданих трендів, то в червні медіані ціни оголошень в доларах були вищими за січневі показники, але чутливо знизилися у порівняні з травнем 2022 року. Таким чином ринок ще не відіграв штучне завищення цін. З урахуванням зростання курсу долара і відновлення попиту, що триває, можна очікувати подальшого зниження цін на квартири в найближчі місяці.
Так, у червні 2022 року медіанна ціна (в доларовому еквіваленті) на столичному ринку нерухомості зменшилась майже на 3%, в порівнянні з травнем, до 1503 дол/кв.м.
Попит також збільшився. Аналізуючи дані, ми бачимо, що найвищим попитом користувалися:
Попит на 2-кімнатні квартири у червні 2022 р. був найвищим в порівнянні з іншими категоріями житла і склав 46%. 1-кімнатними квартирами цікавились 37% користувачів порталу. 3-кімнатними квартирами – 16,5% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.
Найбільший попит був зосереджений в категорії від 35 кв.м до 50 кв.м. Частка таких запитів становить по 41% від загальної кількості. Квартирами до 35 кв.м цікавляться 37% претендентів. Відсоток запитів на квартири площею від 50 кв.м до 80 кв.м склав 18%.
Що до географії цін – у більш активних районах (наразі це Печерський, Дніпровський та Солом'янський) ціни помітно знизилися – на 8-13%. Відносно стабільними чи з незначним зниженням порівняно з попереднім місяцем були Голосіївський, Дарницький, Оболонський, Подільський, Святошинський та Шевченківський райони. А ось у Деснянському районі, який і до війни не мав високого попиту, ціни продовжили збільшуватися.
"Активність на вторинному ринку житлової нерухомості Києва починає потроху відновлюватись. Незважаючи на війну, потреба людей у квартирах залишається високою, а ринок "вторинки" дозволяє сподіватися на суттєвий дисконт для реального покупця.
Додатковим стимулом для вторинного ринку найближчими місяцями стане невизначеність первинного ринку нерухомості – будь-які заяви девелоперів про відновлення робіт та продажу сприймаються з високим ступенем недовіри. Це, швидше за все, приверне значну частку покупців на вторинний ринок", –розмірковує Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.
Експерт відзначає, що найбільший попит у червні 2022 року мали невеликі двокімнатні квартири в нижньому ціновому сегменті – очевидний вибір для внутрішньо переміщених осіб, яким необхідно в умовах обмеженого бюджету розмістити сім'ю з дітьми чи батьками похилого віку.
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