Інфляція та курс долара штовхають ціни на квартири у Києві. Як змінилась вартість

Зростання валютного курсу та зниження цін

Ринок продажу нерухомості в Києві поступово відновлюється. З’являється попит з боку покупців, при цьому на формування цін впливає ряд факторів. Основні – інфляція та зростання курсу долара в обмінниках, який з початку війни зріс більш ніж на 30% – з 28 грн до 36,8 грн. Разом з тим, з початку року ціни на вторинному ринку виросли майже на 8%.

Оскільки первинний ринок наразі більш вразливий до ситуації та менш гнучкий, більшість покупців спрямовують увагу на вторинні пропозиції.

На ціноутворення вторинного житла зараз впливають два різноспрямовані тренди.

Перший – статистичне завищення цін через те, що дешеві квартири знімаються з публікації. Це підвищує середню ціну в оголошеннях.

Другий – поступове зниження цін, пов'язане з відновленням активності на ринку. З боку продавців з’являється розуміння про ціну, за якою квартиру можна продати в умовах воєнного часу.

Якщо говорити про силу згаданих трендів, то в червні медіані ціни оголошень в доларах були вищими за січневі показники, але чутливо знизилися у порівняні з травнем 2022 року. Таким чином ринок ще не відіграв штучне завищення цін. З урахуванням зростання курсу долара і відновлення попиту, що триває, можна очікувати подальшого зниження цін на квартири в найближчі місяці.

За скільки реально придбати квартиру

Так, у червні 2022 року медіанна ціна (в доларовому еквіваленті) на столичному ринку нерухомості зменшилась майже на 3%, в порівнянні з травнем, до 1503 дол/кв.м.

1-кімнатні квартири здешевшали на 5,6% – до 1712 дол/кв.м.

2-кімнатні квартири впали в ціні на 1,7% – до 1500 дол/кв.м.

Ціна 3-х кімнатних квартир залишилась майже не змінною – 1300 дол/кв.м.

Попит також збільшився. Аналізуючи дані, ми бачимо, що найвищим попитом користувалися:

квартири в ціновому діапазоні до 30 тисяч доларів – 37%;

житло в діапазоні від 30 тисяч до 50 тисяч доларів – 28%;

помешкання від 50 тисяч до 70 тисяч доларів – 24%;

квартирами, дорожчими 70 тисяч доларів цікавились всього 11% потенційних покупців.

Які квартири хочуть купувати

Попит на 2-кімнатні квартири у червні 2022 р. був найвищим в порівнянні з іншими категоріями житла і склав 46%. 1-кімнатними квартирами цікавились 37% користувачів порталу. 3-кімнатними квартирами – 16,5% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.

Найбільший попит був зосереджений в категорії від 35 кв.м до 50 кв.м. Частка таких запитів становить по 41% від загальної кількості. Квартирами до 35 кв.м цікавляться 37% претендентів. Відсоток запитів на квартири площею від 50 кв.м до 80 кв.м склав 18%. Джерело: address.ua

Що до географії цін – у більш активних районах (наразі це Печерський, Дніпровський та Солом'янський) ціни помітно знизилися – на 8-13%. Відносно стабільними чи з незначним зниженням порівняно з попереднім місяцем були Голосіївський, Дарницький, Оболонський, Подільський, Святошинський та Шевченківський райони. А ось у Деснянському районі, який і до війни не мав високого попиту, ціни продовжили збільшуватися.

Вторинка – "рятівне коло" для покупців

"Активність на вторинному ринку житлової нерухомості Києва починає потроху відновлюватись. Незважаючи на війну, потреба людей у квартирах залишається високою, а ринок "вторинки" дозволяє сподіватися на суттєвий дисконт для реального покупця.

Додатковим стимулом для вторинного ринку найближчими місяцями стане невизначеність первинного ринку нерухомості – будь-які заяви девелоперів про відновлення робіт та продажу сприймаються з високим ступенем недовіри. Це, швидше за все, приверне значну частку покупців на вторинний ринок", –розмірковує Роман Герасимчук, директор City Development Solutions. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Експерт відзначає, що найбільший попит у червні 2022 року мали невеликі двокімнатні квартири в нижньому ціновому сегменті – очевидний вибір для внутрішньо переміщених осіб, яким необхідно в умовах обмеженого бюджету розмістити сім'ю з дітьми чи батьками похилого віку.