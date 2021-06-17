НБУ прогнозирует постепенное замедление инфляции, что станет причиной
Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции осенью 2021 года. Этому будет способствовать постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения, лучшие урожаи и стабилизирующее влияние монетарной политики.
Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии следующего", - сказал он.
Как отметил Шевченко, этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступления на рынки нового большего урожая. Более сдержанная монетарная политика НБУ должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление на горизонте влияния (9-18 месяцев), в том числе через валютный канал.
Шевченко напомнил, что в мае 2021 года инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила прогноз Национального банка.
"Однако признаки ускорения фундаментального инфляционного давления свыше прогноза пока не наблюдаются. Инфляционные ожидания бизнеса и населения, хоть и оставались повышенными, но стабилизировались в последние месяцы", - добавил он.
Как сообщало РБК-Украина, инфляция в годовом измерении в мае 2021 года ускорилась до 9,5%. Это почти в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).
В то же время НБУ с 18 июня сохранил учетную ставку на прежнем уровне, несмотря на скачок инфляции.