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НБУ прогнозирует постепенное замедление инфляции, что станет причиной

Новина українською →
Украина, Четверг 17 июня 2021 15:49
НБУ прогнозирует постепенное замедление инфляции, что станет причиной Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции осенью 2021 года. Этому будет способствовать постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения, лучшие урожаи и стабилизирующее влияние монетарной политики.

Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии следующего", - сказал он.

Как отметил Шевченко, этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступления на рынки нового большего урожая. Более сдержанная монетарная политика НБУ должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление на горизонте влияния (9-18 месяцев), в том числе через валютный канал.

Шевченко напомнил, что в мае 2021 года инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила прогноз Национального банка.

"Однако признаки ускорения фундаментального инфляционного давления свыше прогноза пока не наблюдаются. Инфляционные ожидания бизнеса и населения, хоть и оставались повышенными, но стабилизировались в последние месяцы", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в годовом измерении в мае 2021 года ускорилась до 9,5%. Это почти в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).

В то же время НБУ с 18 июня сохранил учетную ставку на прежнем уровне, несмотря на скачок инфляции.

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