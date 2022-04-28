Инфляция в Германии поднялась до максимума за 40 лет из-за роста цен на нефть и газ

Инфляция в Германии в апреле 2022 года достигла самого высокого уровня за более чем четыре десятилетия. Цены на природный газ и нефтепродукты значительно выросли после нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Потребительские цены, приведенные в соответствие с данными об инфляции в других странах Европейского союза, выросли на 7,8% в годовом исчислении, по сравнению с мартовскими 7,6%, сообщило Федеральное статистическое управление.

По данным статистического управления, в последний раз такой же высокий уровень инфляции был зафиксирован в Германии осенью 1981 года в результате первой войны в Персидском заливе.

Цены на энергоносители увеличивают затраты, а цены производителей в марте - первом месяце, отражающем войну в Украине, - демонстрируют самый большой скачок в годовом исчислении с момента начала регистрации в 1949 году, что означает плохие новости для потребительской инфляции.

Правительство Германии прогнозирует уровень инфляции в 6,1% в 2022 году и 2,8% в следующем году, ссылаясь на влияние цен на энергоносители.

Данные по инфляции в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, опережают пятничные данные по всему блоку из 19 стран. Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в марте.

"Надежды на незначительное ослабление инфляционного давления, которое казалось ощутимым в свете падения цен на бензин, снова не оправдались", - сказал аналитик банка LBBW Элмар Фелькер.

Для Европейского центрального банка "это звучит как еще одна четкая просьба, наконец, отказаться от нерешительности в отношении выхода из сверхмягкой денежно-кредитной политики", - добавил Фелькер.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в четверг, что центральному банку необходимо внимательно следить за недавним ростом инфляционных ожиданий выше целевого уровня в 2%.

Ключевой показатель долгосрочных инфляционных ожиданий еврозоны составил 2,4%, что является самым высоким уровнем за десятилетие.