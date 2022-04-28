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Інфляція в Німеччині піднялася до максимуму за 40 років через зростання цін на нафту і газ

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Берлін, Четвер 28 квітня 2022 17:52
Інфляція в Німеччині піднялася до максимуму за 40 років через зростання цін на нафту і газ Фото: російське вторгнення в Україну підняло інфляцію в Німеччині до максимуму за 40 років (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в Німеччині в квітні 2022 року досягла найвищого рівня за більш ніж чотири десятиліття. Ціни на природний газ і нафтопродукти значно зросли після нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Споживчі ціни, приведені у відповідність з даними про інфляцію в інших країнах Європейського Союзу, виросли на 7,8% в річному численні, в порівнянні з березневими 7,6%, повідомило Федеральне статистичне управління.

За даними Статистичного управління, Востаннє такий же високий рівень інфляції був зафіксований в Німеччині восени 1981 року в результаті першої війни в Перській затоці.

Ціни на енергоносії збільшують витрати, а ціни виробників у березні-першому місяці, що відображає війну в Україні, - демонструють найбільший стрибок у річному обчисленні з моменту початку реєстрації в 1949 році, що означає Погані новини для споживчої інфляції.

Уряд Німеччини прогнозує рівень інфляції в 6,1% в 2022 році і 2,8% в наступному році, посилаючись на вплив цін на енергоносії.

Дані по інфляції в Німеччині, найбільшій економіці єврозони, випереджають п'ятничні дані по всьому блоку з 19 країн. Інфляція в єврозоні досягла рекордного рівня в березні.

"Надії на незначне ослаблення інфляційного тиску, яке здавалося відчутним у світлі падіння цін на бензин, знову не виправдалися", - сказав аналітик банку LBBW Елмар Фелькер.

Для Європейського центрального банку "це звучить як ще одне чітке прохання, нарешті, відмовитися від нерішучості щодо виходу з надм'якої грошово-кредитної політики", - додав Фелькер.

Віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос заявив у четвер, що центральному банку необхідно уважно стежити за недавнім зростанням інфляційних очікувань вище цільового рівня в 2%.

Ключовий показник довгострокових інфляційних очікувань єврозони склав 2,4%, що є найвищим рівнем за десятиліття.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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